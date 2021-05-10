70% случаев кражи средств с банковских счетов происходят через интернет и телефон

Пресс-центр МВД сообщил, что на сегодняшний день мошенники активно используют три способа воровства средств со счетов граждан, пишет ТАСС.

Наиболее распространенный метод — направление в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам.

Следующий по популярности способ — использование мобильной связи и SIP-телефонии с различных устройств, в том числе стационарных. Потенциальные жертвы в таких случаях чаще всего сами сообщают конфиденциальную информацию, так как мошенники представляются сотрудниками банка.

В итоге цифровые грабители получают доступ к счетам пользователей и воруют с них деньги. Иногда жертвы сами переводят средства по направлению аферистов.

Всего за первый квартал 2021 года правоохранители зарегистрировали более 85 тысяч случаев мошенничества. Свыше 70% из них совершены при помощи мобильного телефона или интернета.