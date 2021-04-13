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В России начнет расти сегмент сетевых магазинов для нищих и очень нищих

Политика - Деньги
19:04, 13 апреля 2021

В России начнет расти сегмент сетевых магазинов для нищих и очень нищих
Фото: стоп-кадр с YouTube
Фото: стоп-кадр с YouTube

Ритейл начал приспосабливаться к массовому обнищанию населения в России. Ряд сетевых компаний запустили пробные проекты жестких дискаунтеров.

В аналитической компании InfoLine отмечают, что за минувший год на второе место в списке дискаунтеров вышла новая сеть «Светофор», работающая по принципу продуктового склада.

Гендиректор InfoLine Иван Федяков сравнивает текущую экономическую ситуацию в России с сервисом авиаперелетов: в самолетах всегда есть бизнес-класс и эконом-класс, но никогда нет среднего класса.

«Мы видим, что та часть населения, которая живет за этой красной чертой, где реальных доходов недостаточно для того, чтобы просто даже удовлетворять текущие потребности, эта часть населения растет, и сегодня живущих за чертой прожиточного минимума уже почти 20%», — цитирует Федякова «Интерфакс».

В бюджетном ценовом сегменте сейчас находятся 55% российских покупателей. Стабильным остается верхний ценовой сегмент — 10%. Средний же стремительно сокращается и сейчас составляет всего 15%.

Отмечается, что жесткий дискаунтер ориентируется на те 20% населения, которые с трудом удовлетворяют базовые потребности, но при этом клиентами ритейла будут не только они.

Экономисты сетевых магазинов понимают, что при  росте цен на продукты на 10% россияне вряд ли скоро приблизятся к былым показателям реальных доходов.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Деньги

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Скриншот с видео на YouTube

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