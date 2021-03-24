"Рубль, скорее всего, рухнет": Делягин прокомментировал дефолт в 2021 году

Известный экономист Михаил Делягин прокомментировал в интервью Sobesednik.ru шокировавшее россиян заявление Геннадия Зюганова о возможном повторении 1998 года.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале предсказал кризис образца 1998 года и поделился тревогой о грядущем дефолте, а также посетовал, что Россию в 2021 году могут ожидать серьезные экономические проблемы.

Зюганов написал, что чуть ли не ежедневно приходят сообщения о росте цен: в этот раз о подорожании к лету обуви, одежды и аксессуаров. Все это происходит, по его словам, на фоне катастрофической «продуктовой инфляции».

Геннадий Зюганов // Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Политик отметил: у него возникает ощущение, что происходящее – только начало «лавинообразного обрушения российской экономики». Одновременно Зюганов призвал власти внять предложениям КПРФ, пока еще есть время избежать «чрезвычайщины».

«В воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, – за полгода до дефолта», – поделился своими мыслями политик.

Sobesednik.ru обратился к экономисту Михаилу Делягину, чтобы понять, имеют ли слова Зюганова под собой основания или это только предвыборные лозунги.

Михаил Делягин // Фото: Александр Легкий / Global Look Press

– На мой взгляд, социально-экономический дефолт у нас случился давно, – считает Делягин. – Ведь дефолт – это отказ от обязательств. А государство отказалось от обязательств перед обществом.

Оптимизация медицины, повышение пенсионного возраста, отказ от серьезной помощи людям в условиях коронавируса – это и есть дефолт.

И то, что Зюганов об этом не знает, говорит лишь о том, насколько он далек от жизни обычных людей.

А финансовый дефолт в нашей стране не является вероятным, потому что огромные запасы денег у государства есть, но эти деньги накоплены не для России. Перед своим народом у государства обязательств, на мой взгляд, уже не осталось. Что же касается рубля, то он, весьма вероятно, рухнет.