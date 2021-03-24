"Цель – ободрать население": эксперт раскритиковал новое повышение цен на бензин

Цены на бензин с декабря прошлого года по март нынешнего выросли более чем на 18% – популярный АИ-95 недавно побил свой прошлый ценовой рекорд и теперь стоит 55,75 тысяч рублей за тонну. К концу 2021 цены могут подняться ещё на 14%.

Эксперты Независимого топливного союза полагают, что цены повышаются вместе с государственными акцизами на топливо, и предлагают снизить акцизы, а также отменить демпфер (механизм, предотвращающий колебания цены), установленный государством после топливного кризиса 2018 года.

Так ли обстоят дела и почему цены на топливо продолжают расти – разбирался Sobesednik.ru совместно с экономическим аналитиком, специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным.

– Цены на бензин продолжают подниматься, превышая исторический максимум. Почему это происходит?

– В этом году уже состоялось повышение акциза на бензин и дизельное топливо. Следующее повышение запланировано на лето. Цена бензина при этом, естественно, должна вырасти, потому что у нефтяных компаний мало что остаётся. В цене бензина и сейчас уже больше 70% – налоги. В основном, это налог на добычу полезных ископаемых, акциз и НДС. Вместе это примерно 71% цены.

Когда акциз повысят снова, доля налога в цене бензина ещё больше увеличится, что наверняка приведёт к повышению цены на заправках.

– Почему и зачем правительство сейчас повышает акциз на топливо?

– Это планомерное повышение акцизов два раза в год.

Политика очень простая: автомобильное топливо у нас, видимо, считается предметом роскоши.

Потому что акцизами облагаются предметы роскоши. Табак, алкоголь и заодно топливо. Цель только одна – снять с населения больше денег. Другой цели я не вижу.

– С 2018 года у нас работает так называемый демпферный механизм, призванный не допустить больших колебаний цены на бензин. По сути, налоговые ставки для нефтяников то повышаются, то понижаются, в зависимости от цены нефти.

– Вы посмотрите, откуда берутся эти «демпферы», которые государство перечисляет нефтяникам, чтобы они не несли потерь на нефтеперерабатывающих заводах, если нефть на внешнем рынке подорожала (а на внутреннем рынке, соответственно, государство не даёт нефтяникам повышать цену бензина).

Это мы, налогоплательщики, оплачиваем эти «демпферы». Часть цены на бензин перекладывается не только на людей, заправляющихся на заправках, но и на всех налогоплательщиков страны.

Потом наши налоги идут из бюджета для МПЗ. Это просто маскировка налога, перекладывание его с нефтяных компаний на всех налогоплательщиков страны. Маскировка обдирания населения разными способами по разным каналам. Думаю, что этот механизм себя изжил и плохо работает. Цены на бензин всё равно будут расти.

Михаил Крутихин//фото: скриншот с видео

– Получается, демпфер, защищающий рынок от скачков цены на бензин – это и есть замаскированное повышение цены?

- Просто это повышение цены распространяется на всё население страны, поскольку демпфер идёт из бюджета.

– «МБХ-медиа» отмечают, что демпферный механизм сдерживания цен на бензин применяется только в России и в тестовом режиме. Так ли это?

– Я другой такой страны не знаю. Это нерыночный механизм изъятия денег у населения. Хоть какой-то рынок нефти и нефтепродуктов у нас существовал, но когда он регулируется приказным порядком – дескать, давайте держать цены на прежнем уровне, а компенсировать убытки будем из бюджета – это уже не рынок. Это командная экономика.

Как показал опыт многих стран, дальше мы столкнёмся с «чёрным рынком» и с уходом бензоколонок в «серую зону». Так называемыми «регулирующими мерами» добиваются и тушатся последние элементы рынка.

– К чему могут привести пресловутый «демпфер» и новое повышение акцизов в этом году уже через пару месяцев? Напомним, что новая корректировка демпферного механизма вступит в действие с 1 мая.

– Мы видели в прошлом году, когда люди в некоторых регионах страны выходили на улицы из-за цен на бензин, и в один из моментов повышения цен даже пришлось отменить.

Если цены пойдут вверх так радикально, как предсказывается, люди могут снова выйти на улицу.

– Всё это надо связывать с деятельностью правительства Мишустина? Оно вообще справляется с ситуацией, не пора ли ему вместе с премьером в отставку?

– Правительство здесь ни при чём. Стратегическая задача ободрать население исходит не от правительства. Оно просто исполняет политическое решение сверху. Кто там сказал, что люди – новая нефть? (Фразу «Люди – вот наша вторая нефть» в отношении россиян произнес в 2009 году тогдашний вице-премьер Сергей Иванов. – Прим. Sobesednik.ru). Повышение цен на бензин – прямое продолжение этой политики.

Васильев Николай