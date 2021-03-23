Власти хотят конфисковывать слишком большие деньги с банковских счетов госслужащих

Правительство внесло в Госдуму поправки к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», пишет РБК.

Они позволят обращать в доход государства деньги на счетах чиновников, если их сумма превышает задекларированный доход за последние три года и если законность их получения не будет подтверждена.

Закон коснётся госслужащих, которые обязаны декларировать не только свое имущество, но и доходы близких родственников, супругов и несовершеннолетних детей. Авторы поправок надеются таким образом устранить пробелы в антикоррупционном законодательстве.

Сейчас в доход государства можно обращать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги. Деньги неподтвержденного происхождения на банковских счетах изымать нельзя, что «может способствовать совершению коррупционных правонарушений», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако юристы называют случаи, когда в рамках контроля за незаконным обогащением деньги все же изымались. Среди бывших госслужащих, у которых в доход государства были обращены именно денежные средства, бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, «полковник-миллиардер» МВД Дмитрий Захарченко, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.

Каверин Дмитрий