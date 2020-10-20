32,5 миллиарда рублей из дохода Абызова изъято в счет государства

В Москве Гагаринский суд обратил в доход государства 32,54 миллиарда рублей со счетом экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о деньгах от продажи компании СИБЭКО, являющейся основным поставщиком электроэнергии на территории Сибири. По версии Генпрокуратуры, Абызов незаконно управлял компанией с 2012 года, когда был назначен в кабмин.

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утверждал, что Абызов с 2012 года владел пятью кипрскими офшорами, которыми управлял через СИБЭКО.

Защита Абызова настаивала, что тот пришел в политику уже являясь одним из богатейших людей России и передал свои активы в доверительное управление.