Собянин ввел в Москве новую "плавающую" выплату на детей от 3 до 7 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок назначения пособия, для получения которого придется отказаться от прежних выплат.

Семьи смогут выбрать, продолжить получать старое пособие в размере 7 725 рублей в месяц или же подать заявку на новую региональную выплату, сообщает М24.

Что касается новой выплаты, ее размер будет дифференцирован и в зависимости от материального положения семьи может составить: 50% от величины прожиточного минимума ребенка – 7 тысяч 791 рубль, 75% – 11 тысяч 687 рублей, 100% – 15 тысяч 582 рубля.

При этом власти подчеркивают, что если в семье несколько детей от 3 до 7 лет, то выплата будет назначена на каждого ребенка.

Право на новую выплату имеют семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве на человека.

Напомним, что величина прожиточного минимума в столице составляет: в расчете на душу населения – 18 029 руб.; для трудоспособного населения – 20 589 руб.; для пенсионеров – 12 722 руб.; для детей – 15 583 руб.

Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять информацию о доходах за последние четыре месяца, предшествующие назначению выплаты. Также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, средства от сдачи имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о намерении властей пересмотреть список малообеспеченных получателей пособий в сторону его сокращения. Для отсечения «лишних» льготников уже придумали новый термин: «подозрительно бедные».

Каверин Дмитрий.