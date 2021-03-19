Эксперт перечислил доплаты, положенные пенсионерам в 2021 году

Самая большая надбавка ждет лиц старше 80 лет.

Все обязательные надбавки и доплаты будут выплачены в 2021 году, но не стоит ждать выплат сверх положенного. Это связано с постепенным восстановлением экономики после пандемии, об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Юрист рассказал, что в апреле 2021 года произойдет индексации социальных пенсий на 3,4%. Она затронет около 3,9 млн граждан, средний размер социальной пенсии составит 10 183 рублей.

Баранов напомнил о надбавке в двойном размере фиксированной выплаты, которая положена лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера.

«Такая доплата будет начисляться автоматически по данным Пенсионного фонда Российской Федерации. Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения», – пояснил Баранов.

Не стоит забывать и о получении скидок на оплату жилищных и коммунальных услуг, о снижении налоговой нагрузки на недвижимость, которая находится в собственности у пенсионера, о возможности бесплатного санаторного лечения и компенсации проезда до места отдыха и обратно.

Неработающим пенсионерам, чьи доходы меньше прожиточного минимума, по-прежнему будут доплачивать недостающую сумму.

Юрист отметил, что выплаты в разных регионах страны различаются и о них лучше узнавать в территориальных центрах или по горячей линии Пенсионного фонда.

Дмитрий Каверин.