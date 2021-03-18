Дмитрий Потапенко рассказал, когда вырастут зарплаты в России

Экономист назвал условие резкого увеличения доходов россиян.

Согласно последнему опросу сервиса «Работа.ру», россияне в среднем хотели бы зарабатывать ежемесячно 107 тысяч рублей, сообщили «Известия».

По сравнению с июнем 2020 года, когда проводился предыдущий опрос, цифра выросла на 44%. Тогда желаемый оклад составлял 74 тысячи рублей.

Откуда такой скачок и когда зарплаты в России наконец реально вырастут, Sobesednik.ru спросил экономиста Дмитрия Потапенко.

– Такой рост ожиданий связан с тем, что россияне в большинстве своем сейчас в долгах как в шелках, – считает Дмитрий Валерьевич. – Ведь мы уже должны банкам 21 триллион рублей, это запредельная сумма. По сути мы живем в крепостном праве, переформатированном в банковско-кредитное право.

Но ключевым фактором все же является рост цен на все товары и услуги, который просто беспрецедентен.

Этот скачок пожеланий заработка – один из показателей того, какова у нас реальная инфляция. Она составляет далеко не 4% в год, о которых постоянно говорит власть, – уверен экономист.

Напомним, что прожиточный минимум в России сейчас составляет 12 тысяч рублей. Разница между этой цифрой и той, что хотят получать каждый месяц россияне, колоссальная.

Дмитрий Потапенко//фото: стоп-кадр YouTube

– Так называемый прожиточный минимум и все потребительские корзины – это жонглирование конусами, не более, – констатирует Потапенко. – Вот бы нам наши власть имущие хотя бы раз показали, как можно прожить на 12 тысяч в месяц. А еще лучше, чтобы их зарплаты зависели от прожиточного минимума, причем всех поголовно. Вот тогда этот минимум, может быть, достиг бы реальной цифры, которая на данный момент составляет порядка 500 долларов.

Именно в этом, скажем так, избирательно-административном эксперименте я и вижу единственный вариант для того, чтобы доходы населения стали реально расти. То есть народ должен посадить своих слуг (а наши избранники – это, насколько я помню, все же слуги народа) на зарплаты уровня прожиточного минимума и существенно сократить их количество. И вот только тогда все встанет на свои места.