"Новый век": цифровой рубль может стать очередным способом слежки за россиянами

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор готовится представить концепцию новой формы национальной валюты.

Как поясняется в докладе Центробанка, рубль, который в ближайшей перспективе планируется начать выпускать в цифровом виде, будет сочетать свойства наличных и безналичных денег. В целом это разумная идея, поскольку такая мера способна понизить риски коррупции, а также сделать госпрограммы более эффективными и прозрачными, пишет Telegram-канал «Новый век». Однако, по мнению журналистов, нововведение может стать очередным способом сбора денег с россиян и дополнительным инструментом отслеживания доходов и расходов граждан. В частности, отмечают авторы Telegram-канала, на это указывает тот факт, что в ЦБ допускают введение комиссии при переводе средств в электронный вид.

«Важно, чтобы технология моментальной записи перемещения денег была доступна для всех граждан, а не только для государства», – подчеркивают журналисты, выражая сомнение в том, что ЦБ наладит механизм именно таким образом. «Если нет, то зачем цифровой рубль вообще нужен россиянам? Только ради того, чтобы расплачиваться за услуги и товары безналичными? Так для этого уже давно существуют банковские карты», – отмечают они, добавляя, что цифровую валюту так или иначе следует делать по типу биткоина, в противном случае реализация проекта станет лишь пустой тратой бюджетных средств.