ФАС снова обвиняет Tele2 в необоснованном повышении тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляет, что Tele2 с 1 января 2021 года повысил стоимость тарифов на услуги связи в среднем на 13%, хотя предпосылок к этому, по мнению ведомства, нет. Аналогичные претензии к оператору уже предъявлялись годом ранее — компания до сих пор ведет судебные тяжбы по этому поводу.

«В ФАС России продолжает поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи. Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — заверяют в ведомстве.

Регулятор отмечает, что оператор так и не исполнил их предписание вернуть стоимость услуг к прежним размерам после повышения 12 мая 2020 года, продолжая доказывать неправомерность этого решения в суде.

Из-за очередного роста тарифов ФАС возбудил новое дело.

Отметим, что операторы связи регулярно предупреждают о необходимости повышения стоимости услуг связи. В последние годы это связывают с необходимостью исполнять новые и новые законодательные нормы, вводимые Госдумой. Сюда входит, например, «пакет Яровой» и «социальный интернет», который на днях предлагалось расширить, сделав бесплатным для пользователей видео из «ВКонтакте» и «Одноклассников». Согласно предложению их просмотр, а также просмотр видеоконтента каналов первого и второго мультиплексов должен быть доступен даже при нулевом балансе. Эксперты полагают, что это неминуемо приведет к очередному росту тарифов, и отмечают, что операторы не в состоянии бесконечно платить за идеи государства.