Эксперты предсказывают рост тарифов при бесплатных видео соцсетей и телеканалов

Источники сообщают, что Минцифры и администрация президента намерены расширить программу «Доступный интернет», сделав бесплатным просмотр видеоконтента из соцсетей и федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) при нулевом балансе. Эксперты полагают, что часть людей перестанут платить за интернет и стоимость тарифов возрастет.

Об инициативе федеральных властей рассказали собеседники «Коммерсанта». По задумке россияне смотрят бесплатно просматривать через интернет материалы из телепередач и соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». На настоящий момент «Доступный интернет» включает в себя свободный доступ к 391 сайту, который должен быть обеспечен даже тем абонентам, которые не заплатили за интернет.

Причиной такого решения источники называют борьбу с YouTube, она должна обеспечить поддержку российских компаний.

При этом эксперты полагают, что за бесплатный доступ к контенту платить все же будут именно пользователи. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считате, что 30% пользователей просто перестанут платить за интернет и операторы будут вынуждены поднимать тарифы и размещать рекламу «везде, где можно». По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, бороться таким образом с YouTube, принимающий на себя треть всего трафика, не получится, а различные идеи властей в этой сфере уже заставляют компании продавать свои услуги дороже. «Операторы не могут бесконечно субсидировать идеи государства», — передает его слова газета.