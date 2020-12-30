Почти 5 млрд получат от властей мукомолы и хлебопеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал предоставить дополнительную поддержку в связи с затратами на зерно и продажу товара производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Это связано с ограничениями, наложенными на них в связи с борьбой с ростом цен, начатой с подачи президента.

«На поддержку мукомолов и хлебопеков будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Из них 2,9 млрд миллиарда пойдет на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 миллиарда рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия», — приводит заверения Мишустина ТАСС.

После прямой критики Владимиром Путиным правительства Мишустина за его бездействие в вопросе ценообразования в кабмине решили обеспечить краткосрочное снижение цен за счет увеличения таможенных пошлин и урезания экспортных квот. Также предлагалось субсидировать производителей. Кроме того, специальные соглашения были заключены между ведомствами и участниками рынка.