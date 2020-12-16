Мишустин призвал не увлекаться регулированием цен, избегая падения производства

Премьер-министр Михаил Мишустин предостерег правительство, отметив, что если там переусердствуют с регулированием рынка, объемы производства могут снизиться, а вместе с ними и долгосрочные инвестиции. Он призвал коллег не впадать в «регуляторный раж» и заверил, что принимаемые для снижения цен на базовые продукты меры являются временными.

«Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, — приводит его слова пресс-служба правительства. — Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от регулятивных мер, когда ситуация стабилизируется».

Он также заверил, что сегодня же с ретейлом будут подписанны необходимые для снижения цен на сахар и подсолнечное масло соглашения.

Ранее сегодня стало известно, что компания Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») намерена продавать ряд товаров по ценам производителя, покрывая потери за свой счет. Эта мера позволит снизить цены на них.

Активная борьба с ростом цен на некоторые продукты питания в России началась на прошлой неделе, когда на это обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он заверил, что до того момента правительство Мишустина «рассказывало ему сказки» о борьбе с ростом цен вместо того, чтобы реально работать в этом направлении.