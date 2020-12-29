Конгресс США решил увеличить помощь американцам с $600 до $2000

Меру поддержки экономики через выплаты гражданам нужно увеличить, считают в Палате представителей Конгресса США. Там большинством голосов проголосовали за предложение выдавать не по 600 долларов, как было решено ранее, а по две тысячи долларов. Об этом сообщает CNBC.

Против такой меры, несмотря на то, что ранее идею поддержал уходящий президент Дональд Трамп, проголосовало большинство (134 человека) представителей Республиканской партии, однако 44 идею поддержали. За инициативу выступают и демократы, которых в Палате большинство.

Далее для увеличения уровня поддержки граждан инициативу должны утвердить в Сенате США, однако там доминируют республиканцы.

Помощь предназначена не всем, но большинству американцев. Для осуществления уже принятого решения о выплатах 600 долларов бюджет США в 2021 году выделит 900 миллионов долларов.