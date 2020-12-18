Объем ФНБ вырос до 13,5 трлн на фоне сокращения доходов населения

Фонд национального благосостояния (ФНБ) за кризисный период вырос с 7-9 трлн (по разным оценкам) до 13,5 трлн рублей. Как отмечает Telegram-канал «Новый век», только в ноябре он увеличился до полутора сотен миллиардов.

«Картина выглядит отрадно: даже если сбросить со счетов по неизвестному курсу оцененные ценные бумаги отечественных эмитентов, ФНБ чувствительно подрос. Но обращает на себя внимание, что для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов зарезервировано из всех этих денег менее 140 млрд рублей – меньше, чем отложено в Фонд за один только ноябрь», – пишут журналисты, отмечая, что на фоне пяти-восьмипроцентного сокращения доходов населения, роста безработицы, а также тяжелого положения, в котором оказался малый бизнес, и падения производства такая ситуация представляется весьма странной.

«Если распорядители ФНБ ждут какого-то еще более черного "черного дня", то, честно говоря, это уже немного страшно. Оптимизм вселяет лишь надежда, что, на самом деле, им просто нравится копить деньги», – резюмируют авторы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, согласно итогам опроса фонда «Общественное мнение», каждый третий (33%) считает себя бедным.