За год в России стало в 5 раз больше людей, у которых упали доходы

О снижении доходов в 2020 году говорит каждый третий (32%) работающий в России респондент, передает Forbes результаты исследования международной рекрутинговой фирмы Hays. Это в пять раз больше, чем в 2019 году, когда таких было лишь 7%.

Отмечается, что у 15% от числа тех, кто заявил о падении дохода, он снизился более чем на 20%. Ещё 20% из них ушли с работы по собственному желанию, а 10% были уволены в связи с сокращением штата. Ещё 14% пострадали из-за снижения бонусов, а 11% пошли на работу, которая оплачивается хуже.

При этом 30% опрошенных заявили о росте дохода, однако этот показатель все равно на 28% меньше прошлогоднего. Больше всего рост доходов виден в IT-сфере.

В следующем же году 59% респондентов рассчитывают на увеличение дохода.