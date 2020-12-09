В Минсельхозе уверены, что запрет на ввоз томатов не повлияет на цены

С 10 декабря в Россию запрещен ввоз томатов из Азербайджана, трех областей Узбекистана и двух провинций Турции, пишет «Интерфакс».

Причиной этого стало обнаружение вирусов в овощных плодах, которые делают их непригодными в пищу.

В Минлесхозе уверены, что эти ограничения не повлияют на доступность продукта и цены на него. В ведомстве отмечают, что сейчас цены соответствуют сезонному тренду.

В ассоциации «Теплицы России» тоже уверены, что ограничения не скажутся на ценах в овощных отделах магазинов. Но президент ассоциации Алексей Ситников предупредил, что с рынка исчезнет категория дешевых томатов, к качеству которых имелся ряд претензий.

Также Ситников уверен, что благодаря изменениям в поставках российский рынок может приблизиться к показателю импортозамещения по томатам до 95%, как это произошло в этом году с огурцами.