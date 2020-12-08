Мобильные операторы создадут единую базу мошеннических данных

Все крупные операторы мобильной связи примут участие в проекте по борьбе с подменой номеров банков мошенниками. РБК пишет, что инициаторами программы стал банк «Тинькофф», к нему присоединятся Сбербанк и ВТБ.

Год назад подобная инициатива тестировалась на базе программного обеспечения шведской программы Hexagon.

Отмечается, что первые шесть месяцев уходящего года было Центробанком было заблокировано 9,7 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так называемая антифрод-платформа будет подтверждать подлинность того или иного звонка, инициирован ли он банком или работают мошенники.

Так, у всех операторов появятся координаты мошенников и будет создана общая база, которая превентивно будет разрешать криминогенные ситуации.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов все же отмечает, что система все равно не избавит граждан от мошеннических намерений, потому что в семи из десяти случаев злоумышленники даже не пытаются подменить номер на банковский.

Некоторые эксперты полагают, что превентивный фронт работы должен больше решаться на уровне работы с потребительской грамотностью клиентов.