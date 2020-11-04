Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером

Дмитрий Гордон назвал способ сохранить накопления в пандемию, призвал не верить банкам и открыл секрет своего богатства.

Украинский журналист Дмитрий Гордон известен как человек, который берет интервью у самых известных людей современности. Но он еще и успешный предприниматель, сумевший к 53 годам сколотить огромное состояние. Как ему удалось разбогатеть, какие активы в его распоряжении и во что сейчас, в пандемию выгоднее всего вкладывать свободные деньги, Гордон на днях рассказал на форуме Big Money в Одессе.

«У меня дома стояли мешки с деньгами»

– Я раньше других начал вкладывать деньги в недвижимость, – признался журналист. – Я интуитивно понял и проанализировал ситуацию. Она была очень проста.

В конце 80-х – начале 90-х я активно занимался шоу-бизнесом, работал с артистами. В начале перестройки Горбачев выпустил указ о кооперации, который гласил, что если даёшь концерт, то должен перечислить некоторый процент от сбора за билеты государству, а остальное можешь делить, как угодно. И тогда артисты стали сумасшедше богатыми людьми. Но богатыми стали и мы, организаторы!

В начале 90-х у меня дома стояли мешки с деньгами, которые вдруг обрушились на наши головы, и мы не знали, что с ними делать, – вспоминает Дмитрий.

«Нельзя верить государству и хранить деньги в банках. Обманут!»

Сначала Гордон скупал видеомагнитофоны, которые были тогда дефицитом и стоили «по цене трёхкомнатной квартиры». Потом – видеокамеры. Но мешки с деньгами плодились быстрее, чем Гордон успевал их тратить.

– И вот тут стало можно покупать и продавать квартиры. Послабления начались, раньше об этом не думали, – пояснил Дмитрий.

Я на горьком опыте страны и немножко своем научился не верить государству, – счел необходимым отметить журналист. – Когда все накопления, которые люди делали годами и относили в сберкассу на книжку, считая это очень надёжным способом хранения средств, в один миг превратились в фантики.

И я понял: доверять государству нельзя. И второе: нельзя хранить деньги в банках. Рано или поздно тебя обманут, – с горечью подчеркнул Дмитрий.

«Только один сегмент рынка представляет сейчас интерес»

Гордон утверждает, что никогда не хранил деньги в банках, а вот кредиты брал и сейчас берет («Пусть они волнуются, отдам я или нет. Но я всегда отдаю») – под имя, под активы, и находит выгодные способы вложения средств, заставляя деньги работать.

– Я начал вкладывать деньги в квартиры, – признался Дмитрий. – Эти вложения давали фантастические прибыли. Потому что было благословенное время (до 2008 года), когда у меня были сумасшедшие сделки. Например, в 2007 году я купил 5-комнатную квартиру в центре Киева за 750 тысяч долларов. Свободных денег не было, все было вложено и еще кредит в 13 млн. Поехал к другу, который занял мне эти 750 тысяч и не хотел брать с меня проценты. Еле уговорил его дать хотя бы под 5 процентов. Через год, в 2008 году эта квартира уже стоила 1,5 млн долларов. И я ее продал – в 2 раза дороже, чем купил год назад!

Со временем квартирный бизнес Гордона (кстати, сейчас у него есть свое агентство недвижимости, которое занимается в том числе управлением его активами) стал торговым, офисным и т.д.

Дмитрий Гордон дал совет тем, кто мучается вопросом, как сохранить деньги в 2020 году, во время пандемии, во что вложить накопленные средства, чтобы они не обесценились из-за инфляции.

– Пандемия сильно изменила рынок. Офисные помещения освободились, потому что бизнес понял: можно, оказывается, работать удалённо и не платить за аренду такие большие деньги, как раньше. Торговая недвижимость тоже рухнула: люди боятся мест массового скопления, чтобы не заразиться коронавирусом. И у людей стало меньше денег из-за того же ковида, потому что экономика замедлилась.