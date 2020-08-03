Фирмы, уводящие дивиденды в кипрские оффшоры, начнут отчислять 15% вместо 0%

Минфин заявил о неудавшихся переговорах с властями Кипра. Соглашение об избежании двойного налогообложения с Республикой будет денонсировано в ближайшее время.

«Для выполнения поручения Президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа с.г. начинает процедуру денонсации Соглашения», — говорится в сообщении министерства.

Поясняется, что Минфин не согласился с позицией Кипра, выдвинул свое «компромиссное» решение, но принять его отказались уже власти Республики.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ведомство приняло решение отложить до 2024 года вступление в силу введения 15% налога на вывод за границу дивидендов для компаний, выполняющих ряд условий, среди которых добровольный переход фирмы в налоговое резидентство России. Как пояснялось, это было нужно для того, чтобы дать им время принять соответствующие меры. Однако денонсация договора фактически выводит компании, которые выполняют эти требования, но переводят средства на кипрские оффшоры, из-под действия отсрочки. Теперь они будут вынуждены платить дополнительный налог на вывод дивидендов с 2021 года. Он будет составлять 15%, хотя ранее был нулевым.