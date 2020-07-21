"О пенсионерах забыли": автор идеи о выплате в 15 тысяч объяснил письмо Мишустину

Член Общественной Палаты Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором попросил установить единовременную выплату пенсионерам в связи с коронавирусом в размере 15 тысяч рублей.

Sobesednik.ru поговорил с автором предложения.

– Султан Султанович, почему именно 15 тысяч рублей и почему единовременно? Может, стоило ввести выплату, как в случае помощи семьям с детьми — за каждый месяц самоизоляции?

– Мы посчитали, что в течение этих трех карантинных месяцев затраты на медикаменты у пенсионеров как у особой группы риска выросли на 4 тысячи рублей в месяц. Умножьте 4 тысячи на три месяца – и получаем эту сумму, плюс еще что-то можно дополнительно...

Мы видим адекватную реакцию государства и поддержку семей с детьми, бизнеса — среднего, малого, гигантского — всем выделяются огромные деньги, а про пенсионеров никто не вспомнил. Касательно того, должна ли быть эта выплата единовременной или, как это было с семьями с детьми, повторяющейся, то лучше, чтобы это было как с семьями.

Если кто-то считает, что сумма выплаты пенсионерам из-за пандемии ковида должна быть больше, чем 15 тысяч рублей, мы только двумя руками за.

– Это предложение – ваша идея – или были обращения в Палату от пенсионеров о помощи?

– В период карантина и сейчас мы немного передвигаемся по стране и встречаемся с разными группами граждан. У них есть озабоченность, что обо всех в пандемию подумали, а о пенсионерах забыли. Это позиция многих наших граждан — пенсионерам надо помочь.