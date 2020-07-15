Банки дают пенсионерам все больше денег по кредиткам. Доброта обернется кабалой?

На фоне пандемии банки увеличили россиянам старше 60 лет лимит по кредитным картам. Пожилых вгоняют в долги?

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые опубликовал РБК, в мае средний размер лимита по кредиткам держателей в возрасте 60–65 лет превысил 67 тысяч рублей. Это максимум за последний год. По сравнению с февралем показатель вырос на 11,2%. Для заемщиков старше 65 лет средний лимит по картам за тот же период вырос на 19%.

При этом клиентам других возрастных категорий банки уменьшили лимит кредитных средств. В группах людей от 30-39 лет и 40-49 лет этот показатель упал на 8,3 и 6,7% соответственно, пишет РБК. Банки, похоже, дали зеленый свет пенсионерам. Но не загоняют ли они тем самым в долговую кабалу не самую защищенную социальную категорию?

– Я думаю, что никто никого в кредитную кабалу не загоняет, – считает финансист Павел Медедев. – Пенсионеры – одни из самых ответственных плательщиков, а в кризис, когда молодежь лишается работы, еще и платежеспособных. Они получают пенсии, многие работают в бюджетном секторе. Наверное, это вторая по надежности категория после чиновников. Банки не ловят и не выбирают пенсионеров на улице, они работают по принципу отсеивания – отсеивают неплатежеспособных клиентов.

И все-таки пожилым людям, многим из которых свойственна доверчивость, стоит быть начеку. Ведь деньги, снятые с карты с такой легкостью, потом придется возвращать все из тех же невысоких в России пенсий.