Сбербанк соощил о выдаче "Аэрофлоту" пятилетнего кредита более чем на 30 млрд

Компания «Аэрофлот» заключила со Сбербанком кредитное соглашение на 31 миллиард рублей сроком на пять лет.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз финансовой организации.

Средства планируется направить на оплату текущих расходов на топливо, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт техники, а также выплату зарплаты, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу авиалайнеров.

Отмечается, что в качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по данным «Ведомостей», «Аэрофлот» на второй неделе июня начал осуществлять тайные коммерческие рейсы в европейские страны под предлогом грузовых перевозок. В авиакомпании пояснили, что действительно занимаются перевозкой людей через закрытую границу, но только тех, кому этот перелет разрешен, в частности, дипломатов.