Предпринимательская активность в Москве достигла 98% от допандемийного уровня

Общий оборот торговых и сервисных предприятий столицы на второй неделе июня увеличился на 4,2% и составил 24,5 млрд.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, передает «Интерфакс». По его словам, это соответствует 98% от уровня деловой активности в столице до объявления режима самоизоляции.

Чиновник рассказал, что в сфере бытовых услуг оборот увеличился вдвое по сравнению с прошлой неделей, в области авиа- и автоперевозок – в 1,9 раза. Посещаемость торговых центров по сравнению с прошлой неделей выросла более чем в два раза, добавил он.

Ефимов отметил, что восстановлению деловой активности в городе способствовали меры поддержки московских властей и выполнение предприятиями требований по обеспечению безопасности для сотрудников и клиентов. Он добавил, что мэрия разработала четыре антикризисных пакета общей суммой 85 млрд рублей.