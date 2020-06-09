Евгений Ройзман: В июле им снова придется вводить карантин. Точечно

Заболевший коронавирусом экс-мэр Екатеринбурга считает легкомысленностью отмену карантина ради голосования по обнулению.

«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37», – написал Ройзман в фейсбуке. И добавил, что тест на коронавирус положительный.

Корреспондент Sobesednik.ru позвонил Евгению Ройзману с вопросом о его самочувствии и о том, какую цену страна заплатит за отмену карантина ради обнуления.

– Я себя чувствую замечательно, – заверил нас Евгений. – Я справлюсь. Я себя вообще плохо не чувствовал. В этом и заключается всё коварство вируса. В том, что ноль симптомов, ты чувствуешь себя совершенно нормально, а в это время лёгкие уже разрушаются.

И я хочу сказать одну очень серьезную для понимания вещь. В регионах ситуация с заражениями идет по нарастающей. И понятно, что на этом фоне, конечно же, нельзя было отменять карантин. Нигде. Но получается, что в угоду каким-то мелким политическим задачам под угрозу ставятся жизни людей. Я хочу всем сказать, чтобы относились к ситуации, к своей жизни, к себе серьёзно. И очень внимательно выполняли все предписания. У всех задача – не заболеть. И самим не заразиться, и никого не заразить.

Евгений Ройзман // Фото: Global Look Press

– Снятие карантина люди воспринимают как конец опасности.

– Именно. Но давайте будем здравомыслящими! Конечно же, ради этого голосования по обнулению нельзя было этого делать. Нельзя было создавать у народа иллюзию безопасности. Надо было спокойно досиживать на карантине. И помогать людям преодолеть этот период.

Но выяснилось, что, оказывается, благосостояние страны таково, что мы и две недели не можем на настоящем карантине высидеть. Нет денег. А история с поправками закончилась. Потому что поправки уже вступили в силу. И по сути одобрение не требуется. Но за этот символизм страна может заплатить огромную цену.

– То есть после парада и голосования может начаться новая вспышка и пик заболеваний? У вас есть прогноз?

– Я общаюсь с врачами на разных уровнях, и все они, конечно, очень озадачены снятием карантина. Особенно встревожены врачи-практики, кто непосредственно занимается этой эпидемией, потому что они понимают, что за этим последует.

Понятно, что государственная пропаганда попытается как-то манипулировать статистикой, но в целом ситуация реально ухудшается, и такой несвоевременный выход из карантина, конечно спровоцирует, дальнейшее ухудшение.

– И что же, страну в июле снова закроют на самоизоляцию?

– Я думаю, им придётся это делать. Но если они побоятся обнулить свои же собственные слова о победе над коронавирусом — а они же должны будут публично опровергнуть, я думаю, они будут вводить карантин точечно. Посмотрим. В России прогнозы делать сложно. Мы с вами сейчас просчитаем сто вариантов, а произойдёт сто первый.

Ещё несколько месяцев назад никому бы в голову не пришло, что 24 июня можно проводить парад Победы. И никому бы в голову не пришло, что можно целую неделю проводить голосование посреди лета за обнуление.

Но что касается карантина и его снятия ради понятно чего, да и в других ситуациях, меня очень озадачивает поведение губернаторов. Когда ты точно знаешь, что делать этого нельзя, а тебя заставляют это делать, – я считаю, что в таких ситуациях надо уходить в отставку. И этот поступок, кстати, будет их стартом в дальнейшую политику.