"Газпром" будет готов договориться с Белоруссией после уплаты Минском $165,6 млн

Совокупная сумма задолженности Белоруссии за поставки российского газа в настоящий момент составляет почти $165,6 млн.

Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер, передает «РИА Новости».

По его словам, «Газпром» будет согласен приступить к переговорам по поставкам сырья в Белоруссию в 2021 году после урегулирования этого вопроса. Миллер добавил, что в белорусское Минэнерго направлено соответствующее письмо.

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин 27 мая договорились поручить главам министерств энергетики продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Минска.

Белоруссия рассчитывает добиться снижения цены на российский газ. Сейчас по контракту с Россией Минск должен платить $127 за тысячу кубометров.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва могла бы снизить цену на газ в условиях непростой сиуации, сложившейся из-за пандемии COVID-19. До этого он также просил Россию снизить цену на сырье для регионов, пострадавших из-за катастрофы в Чернобыле.