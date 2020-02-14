Минск потребовал скидки на газ для пострадавших при взрыве на ЧАЭС территорий

Александр Лукашенко попросил Россию снизить цену на газ для регионов, которые затронула катастрофа в Чернобыле, пишет «РИА Новости».

По словам белорусского лидера, Россия является правопреемницей СССР и не должна уходить от обещаний советской власти. Лукашенко задался вопросом, почему Белоруссия, которая понесла наибольший ущерб от взрыва на Чернобыльской АЭС, сегодня не получает поддержки. Глава государства предложил Кремлю поставлять на пострадавшие в результате катастрофы 1986 года белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики. Он обосновал свою просьбу тем, что местные жители «еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды».

Между тем «Газпром» сообщил о подписании с Минском протокола, в котором определяется порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году, передает «Интерфакс».

Ранее по итогам встречи президентов двух стран 7 февраля замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год.