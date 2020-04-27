Греф заявил, что здравоохранение – одна из самых пострадавших финансово сфер

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что треть крупных компаний в России не в состоянии самостоятельно обеспечить свои кредитные обязательства из-за кризиса.

«Это примерно 10 трлн рублей портфеля банковского сектора, мы сделали стресс-тесты, примерно треть из них не прошли этот стресс-тест», — приводит его слов ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Кроме того, он отметил, что только Сбербанк получил порядка 53 тысяч обращений малых и средних фирм с просьбой о реструктуризации их долга. По его словам, кроме сфер общепита, транспорта и услуг «в очень сложной ситуации» также прибывает и здравоохранение.