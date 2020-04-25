"Резервы есть": Россия может продлевать карантин сколько нужно, заявил Сулуанов

Министр экономики Антон Силуанов заявил, что Россия может продолжать сохранять режим «нерабочих дней» столько, сколько потребуется.

«Сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать. Ресурсов у нас достаточно, резервы есть», — приводит его слова ТАСС. При этом глава Минфина также подчеркнул, что те трудности, с которыми сейчас сталкивается экономика государства, уникальны и предсказать их было невозможно.

По словам Силуанова, для того, чтобы преодолеть кризис, необходимо «определить точные направления поддержки и людей»? и бизнеса, а также приложить усилия для минимизации ущерба, который будет нанесен установленным режимом самоизоляции экономике страны.

Он также отметил, что приоритетом правительства остаются социальные обязательства, которые будут реализованы, несмотря ни на что.

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал правительство «не скупиться» и потратить «побольше» средств ФНБ на преодоление последствий кризиса. Он считает, что более половины Фонда можно израсходовать уже в 2020 году.