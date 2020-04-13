Минкомсвязи: СМИ много потеряют на рекламных доходах, несмотря на рост аудитории

«Мы видим "ножницы": аудитория СМИ растет, а рекламные бюджеты падают», — заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его данным, при сохранении текущих тенденций, рынок ТВ-рекламы может уменьшиться на 30-35%, реклама на радио может сократиться вдвое, как и доходы печатных изданий от рекламы на бумаге. При этом газеты и журналы также потеряют до 25% за счет потери от розничных продаж, а до 33% дохода потеряют интернет-издания, передает ТАСС.

В качестве мер поддержки медиа Волин предлагает разрешить рекламу алкоголя и безрецептурных лекарств. Кроме того, он обратил внимание, что отрасль уже попросила отсрочку на все налоговые платежи за исключением НДС, страховые взносы и экосборы. Также представители медиа, по словам замминистра, хотят добиться отмены всех проверок до конца года и перенос сроков сдачи отчетности.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что выпуск в печатном виде временно прекратила газета «Ведомости», также поступили и «Известия».