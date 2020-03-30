Газета "Ведомости" остановит выпуск. "Собеседник" и "КоммерсантЪ" будут выходить

Гендиректор «Ведомостей» Глеб Прозоров сообщил о временном прекращении выхода печатной версии газеты в связи с эпидемией коронавируса. На этой неделе издание будет работать только как сайт.

Прозоров объяснил «Интерфаксу», что журналисты будут работать «максимально удаленно» и только для электронной версии издания: «Все остальные сотрудники, которые не задействованы в выпуске и поддержании "Ведомостей" онлайн, в соответствии с указом президента и распоряжением мэра Москвы, находятся в режиме самоизоляции», — рассказал он.

При этом ежедневная газета «КоммерсантЪ» свой выход не прекратит. По словам её гендиректора и главного редактора Владимира Желонкина, там «намерены на этой неделе выходить в печатной версии».

Очередной выпуск еженедельной газеты «Собеседник» также выйдет в обычном режиме.