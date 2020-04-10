Рост цен на продукты достигает от 10 до 50%. Поставщиков просят работать в ноль

Рост цен на ряд продуктов потребления у поставщиков составляет от 10-15% до 50%, заявили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

«В марте и начале апреля мы получили уведомления о повышении цен от поставщиков большинства категорий товаров», — приводит ТАСС сообщение компании.

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Минимальный рост в 10-15%, по их данным, пришелся в марте-апреле на мясные консервы и макароны. До 50% выросли цены на рис и подсолнечное масло. При этом ритейлер подчеркивает, что у поставщиков для этого есть ряд объективных оснований, связанных с обрушением рубля.

Они отмечают, что пока они искусственно сдерживают значительный рост цен товаров на полках магазинов. В том числе и за свой счет: «Розничные цены на макароны и молоко выросли на 0,7% и 0,3%, при росте закупочных цен на 9,7% и 7,2% соответственно».

В связи с этим X5 Retail Group призывает отраслевую ассоциацию Руспродсоюз (объединяет более 400 производителей и поставщиков) полностью отказаться от коммерческой наценки на первостепенные продукты питания из нижней ценовой категории, однако те уверяют, что и так часто работают в убыток.