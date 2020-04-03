Физлица и ИП могут на полгода оформить кредитные каникулы

Физические лица и индивидуальные предприниматели получили право на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Граждане до 30 сентября смогут обратиться в кредитную организацию (в том числе и по телефону) с такой просьбой в случае, если общая сумма кредита не превышает установленную правительством, а также если доходы лица упали за месяц до этого более чем на 30% (сравнение со среднемесячным доходом за 2019 год по методике правительства). Кроме того, на этот кредит не должны распространяться уже действующие ипотечные каникулы.

Банкам на рассмотрение таких заявок отводится только пять дней, однако в случае наличия уважительной причины срок может быть увеличен до 30 суток. При этом они вправе запросить у клиента документы, подтверждающие снижение дохода (это нужно сделать в течение 90 дней).

Максимально льготный период может длиться не дольше полугода. Для ИП, при желании, рассматривается также возможность не полного прекращения платежей, а их уменьшения в этот период. В это время нельзя будет начислять неустойки за просрочку платежа, а также требовать досрочной выплаты кредита. Сами же заемщики оставляют за собой возможность продолжать выплаты по нему (и это не приведет к прекращению каникул), а также выйти из льготного периода до его окончания.

Отметим, что процент по ставке кредита или кредитной карты продолжит начисляться в соответствии с формулой Центробанка.