Возможным участникам картельных сговоров на рынке гречки грозит до шести лет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы.

«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения, то есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно», – цитирует ТАСС главу ведомства Игоря Артемьева.

По его словам, если факты соглашений будут доказаны, нарушителей ожидает уголовная ответственность сроком лишения свободы до шести лет.

Также глава ФАС сообщил о факторах «некоторого придерживания товаров». Он отметил, что на сегодняшний день гречку в магазинах, хотя и не во всех, найти вполне реально.