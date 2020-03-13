Минфин предлагает разрешить крупным поставщикам алкоголя торговать в интернете

Минфин разработал законопроект, который будет поэтапно разрешать продажу алкоголя через интернет.

В документе говорится, что к 1 января 2021 года планируется легализовать онлайн-торговлю вин с защищенными географическим указанием, а также с наименованием места происхождения, передают «Ведомости». Причем это будет распространяться лишь на производителей и оптовиков.

До 2023 года также предлагается разрешетить также продажу пива и крепкого алкоголя через интернет, однако только тем, чьё оборудование есть в госреестре, причем на производстве у них должны быть установлены специальные счетчики, необходимые для измерения и учета товара. Таким образом торговать по Сети не смогут производители крафтового пива и другие небольшие компании.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин отмечает, что именно последние, как правило, лишены доступа к крупным торговым сетям и им и без того сложнее реализовывать свой продукт. Он полагает, что это несправедливо.

В Минфине отмечают, что, несмотря на запрет, торговля алкоголем в интернете все равно ведется, а её разрешение сможет вытеснить нелегальных продавцов с рынка.

Против законопроекта традиционно выступает Минздрав, где уверены, что это увеличит доступность алкоголя.