Наука подтвердила действенность подхода "Анонимных алкоголиков"

Первое научное исследование всё-таки подтвердило эффективность подхода ассоциации «Анонимные алкоголики».

На протяжении десятков лет критики подвергали сомнению действенность «Анонимных алкоголиков» и их знаменитого метода из 12 шагов, направленных на избавление человека от алкогольной зависимости. Подчеркивалось, что у этой методики отсутствуют какие-либо клинические доказательства. И вот теперь ученые из Стэндфордской школы медицины установили, что стратегия «Анонимных алкоголиков» является наиболее эффективным способом достижения полного воздержания от употребления спиртных напитков.

Установлено, что по степени эффективности она превосходит другие популярные методы лечения алкоголизма вроде психотерапии. С помощью метода 12 шагов можно намного ограничить количество спиртного, употребляемого человеком и снизить степень зависимости. «Анонимные алкоголики» работают уже десятки лет, они известны своими коллективными собраниями, не раз вызывавшими насмешки критиков. В частности, эти критики ссылались на то, что метод не имеет никакого научного подтверждения.

Результаты нынешнего исследования опубликованы научным журналам Cochrane Database of Systematic Review. Оно проанализировало в итоге 27 предыдущих работ, оценивших последствия методики для 10 500 человек. Нынешнее исследование не финансировалось какими-либо лицами, аффилированными с ассоциацией «Анонимные алкоголики». Оно показало, что эта методика на 60% более эффективна, чем когнитивно-поведенческая терапия, и на 64% более эффективна, чем терапия повышения мотивации. Это два самых распространённых метода лечения алкоголизма в психотерапии.