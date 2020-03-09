Минфин: при цене $25 за баррель резервов в России хватит на 6 лет

Пресс-центр Минфина опубликовал на своем сайте сообщение, в котором говорится, что Фонд национального благосостояния позволит бюджету России компенсировать недополученные нефтегазовые доходы из-за резкого падения цен на рынке. Напомним, что стоимость одной баррели нефть марки Brent рухнула до $31,74 или на 42,6%.

Министерство полагает, что объем ФНБ достаточен для покрытия расходов государства на протяжении 6-10 лет при «устойчиво низких ценах» на нефть на уровне $25-30.

По информации ведомства, размер резервного фонда превысил 10,1 триллиона рублей и 9,2% в пересчете на ВВП.

Отметим, что на фоне падения стоимости нефти также резко подешевел рубль, по данным RT, доллар сейчас стоит более 74 рублей, а евро — более 85 рублей.