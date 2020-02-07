Авиационные и велосипедные шины освобождены от обязательной маркировки

Правительство исключило из списка подлежащих обязательной маркировке товаров велосипедные камеры и покрышки.

Кроме того, из перечня исключены ободные ленты, а также велосипедные и авиационные шины. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовано на сайте российского кабмина.

Изначально в список подлежащих обязательной маркировке товаров, утвержденный в апреле 2018 года, вошли табачные изделия, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки. В декабре соответствующее распоряжение правительства вступило в силу.

Напомним, к 2024 году в России для борьбы с контрафактной продукцией планируется наладить единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров: