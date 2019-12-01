В список подлежащих обязательной маркировке товаров вошли пальто, духи и шины

В России ввели обязательную маркировку для духов, фотокамер, шин, а также ряда предметов одежды и постельного белья.

В соответствии со вступившим в силу распоряжением правительства, маркировка будет распространяться на духи, шины и покрышки, предметы одежды, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, блузки, пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки, а также на постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки, пишет ТАСС.

Сообщается, что к 2024 году в России планируется наладить единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Ее оператором станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который создан на базе «Ростеха» совместно с частными инвесторами.

По словам замглавы ЦРПТ Реваза Юсупова, в ходе экспериментов по цифровой маркировке, которые проводились в течение этого года, работа с отраслями велась в едином личном кабинете. Юсупов пояснил, что все четыре товарные группы уже интегрированы в приложение ЦРПТ «Честный Знак». После того, как маркированная продукция начнет поступать в магазины, покупатели смогут получать полную информацию о товаре с помощью смартфона.

«ЦРПТ уже разработано готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. Система функционирует, в ней прослеживается более шести миллиардов кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб. Технология готова к многократному росту регистраций и количества участников», — отметил замглавы ЦРПТ.

Для маркировки товаров используется двухмерный код в формате Data Matrix. Он наносится непосредственно на упаковку или ярлык и содержит подробные данные о продукте: наименование, производитель, а также дата, время и место выпуска.

Отмечается, что с 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, а с июня — готовой молочной продукции.