Объем ФНБ России оказался одиннадцатым в мире

По данным исследования, проведенного «Высшей школой экономики» с использовании данных Института суверенных фондов, Россия занимает 11 место в мире по объему суверенного фонда, передает «КоммерсантЪ».

Первое место в рейтинге занимает Китай, второе — Объединенные Арабские Эмираты, а третье — Норвегия. На одну позицию обогнал Россию Казахстан, а после неё расположилась Австралия.

При этом в процентном соотношении к ВВП Китая находится на 14-й строчке рейтинга с 13,4%, Россия — на 17-й строчке с 7,3%. В первую тройку входят Бруней и Кувейт с 400% у каждого, а также Норвегия с 255%.

Эксперты ВШЭ отмечают, что отношение объема ФНБ к ВВП в России характеризует фонд как сформировавшийся не за счет сырьевого экспорта, как, например, в Корее, Ирландии и Турции.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил «жесткие» условия инвестирования из ФНБ, по которым, как считают эксперты, деньги из него получат лишь те, кто мог бы обойтись и без них.