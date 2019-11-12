Добывать нефть в России оказалось вдвое дороже, чем в Саудовской Аравии

По данным исследования саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, в котором сравнивалась себестоимость нефти в разных государствах с учетом налогов, добыча нефти в России почти в два раза дороже, чем в Иране, и более чем в два раза менее выгодна, чем в Саудовской Аравии, что во многом объясняется налогами, передает РБК.

Российская нефть, добываемая на суше, для безубыточности новых проектов должна стоить 42, а добываемая в море — 44 доллара за баррель. При этом такая цена для сухопутных и офшорных месторождений в Саудовской Аравии равняется 16–18 долларов за баррель. В Ираке сухопутная добыча предполагает стоимость в 20 долларов за баррель, а в Иране — в 22 доллара за баррель.

Менее рентабельна добыча нефти в Казахстане: 46 и 51 долларов за баррель при сухопутной и морской добыче соответственно. В США аналогично 49 и 40 долларов за баррель. Добыча нефти в Венесуэле на суше более выгодна, чем в России, там баррель должен стоить 36 долларов, а вот развитие морских месторождений предполагает цену в 63 доллара за баррель.

Как ранее сообщал замминистра энергетики Павел Сорокин, средняя себестоимость нефти в России составляет 25 долларов за баррель, а все остальное приходится на налоги, и при дальнейшем росте стоимости разработки «налоговая система под это должна подстраиваться».

Ранее Sobesednik.ru передавал слова директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимира Цибанова о том, что если в 2011 году сумма льгот, предоставленных нефтегазовым компаниям составляла 375 миллиардов рублей, то в 2019 году она равна 1,6 триллиона рублей.