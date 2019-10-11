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Минфин считает, что льготы нефтяникам ведут к дивидендам, а не к новым проектам

Деньги
16:55, 11 октября 2019

Директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов сообщил о росте налоговых льгот для нефтегазовых компаний более чем в четыре раза с 2011 года.

Такое заявление он сделал на «нулевых чтениях» проекта бюджета на 2020 год в Общественной палате РФ, сообщает РБК. По его словам, в 2011 году сумма льгот составляла 375 миллиардов рублей, то в 2019 году она равна 1,6 триллиона рублей.

Если в 2020 году доходы государства от этой отрасли дадут 18,1% ВВП, или 20,4 триллиона рублей, то уже в 2021 году они упадут до 17,7% ВВП, а в 2022-м – до 17,2% ВВП. «Это связано, в первую очередь, со снижением нефтегазовых доходов, что обусловлено умеренным снижением цены на нефть, которая заложена в прогнозе, и автоматическим расширением объема налоговых льгот нефтегазовому сектору», – считает чиновник. Автоматическое расширение их он объяснил выработанностью месторождений.

К 2033 году Цибанов прогнозирует удвоение до 90% доли льготируемой нефтедобычи. Он также отметил, что рост прибыли нефтяных компаний не способствует появлению новых проектов и расширению инвестиций, так как средства тратятся на погашение кредитов, выкуп акций и выплаты дивидендов.

Теги: Нефть

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