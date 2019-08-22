В Госуме предложили снизить подоходный налог для многодетных семей с 13 до 4%

Депутаты планируют обсудить перспективу снижения подоходного налога для многодетных семей с 13 до 4 процентов.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, пишет «Парламентская газета». «Это аналогично эксперименту по легализации самозанятых, в рамках которого граждане [в четырех регионах] также платят налог четыре процента», — пояснил парламентарий. Он предложил ввести меру поддержки в пилотных регионах, таких как Тува, Хакасия, Забайкальский край, Курганская область. По его мнению, там наблюдается особенно сложная ситуация.

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, комментируя инициативу, заявила, что идея о снижении подоходного налога для многодетных семей не найдёт поддержки депутатов, если под проект не будет выделено средств в бюджете. Она добавила, что выступает за инициативу, и напомнила о своем предложении. Речь идёт о законопроекте, освобождающем многодетные семьи от имущественного налога.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 26% российских детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, при этом самый высокий уровень бедности зафиксирован среди несовершеннолетних в многодетных семьях.