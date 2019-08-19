В Совфеде предложили заменить ежемесячную оплату труда почасовой

В Совете Федерации предложили ввести минимальную почасовую оплату труда вместо ежемесячной.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, передает агентство «Москва».

«Вообще, наверное, нам нужно уходить в принципе при нормировании труда и оплаты труда от помесячной оплаты, понедельной. Нужно переходить на минимальную почасовую оплату труда», — сказал представитель верхней палаты российского парламента.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Министерство труда и социальной защиты заявило о планах повысить минимальный размер оплаты труда в 2020 году с 11 280 до 12 130 рублей.