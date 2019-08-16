Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной защиты заявило о планах повысить минимальный размер оплаты труда в 2020 году с 11 280 рублей до 12 130 рублей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

«Российская газета» сообщала, что повышение минимальной зарплаты отразится на экономике порядка 4 миллионов россиян. В прошлом году Госдума повысила МРОТ на 117 рублей.

В июле в Госдуме поднимали вопрос о повышении базового оклада для всех без исключения российских учителей до уровня МРОТ. Отмечается, что, например, базовый оклад учителя на Алтае составляет примерно 3 тысячи рублей.

Росстат сообщал, что число «абсолютно бедных» в России за первый квартал 2019 года выросло на полмиллиона человек. При этом в статусе «абсолютно бедных» находятся половина детей из многодетных семей.