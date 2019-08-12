Средний чек россиянина за месяц стал меньше на 10 рублей

Средний чек россиянина в продовольственном магазине по итогам июля составляет 546 рублей. Это на 10 рублей меньше, чем в июне, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Президент холдинга Андрей Милехин связывает это с сезонным удешевлением овощей и появлением на столах продуктов с приусадебного хозяйства.

Средний чек увеличился только в Дальневосточном федеральном округе на 3,6% — до 650 рублей. В Москве повышение было незначительным — на 0,1%, до 707 рублей. В прошлом году эта сумма в столице была меньше на 1,9%.

Наиболее ощутимо средний чек упал в гипермаркетах, где показатель в сравнении с июлем изменился в отрицательную сторону на 5,9%. В супермаркетах сумма среднего чека упала на 2,3%. Вырос средний чек в дискаунтерах и магазинах традиционной торговли — на 1,4% и 5,7% соответственно.

Выводы сделаны на основе анализа потребления в 15 тысячах домохозяйств (всего 40 тысяч человек) в 220 городах страны с населением свыше 10 тысяч человек.

Ранее Росстат отмечал падение цен на плодоовощную продукцию, а исследование Сбербанка указало на то, что россияне стали тратить на еду почти 40% от дохода.