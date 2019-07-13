Россияне стали тратить на еду почти 40% дохода

Во втором квартале 2019 года траты россиян на еду достигли 38,9% дохода.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования Сбербанка. Показатель за аналогичный период 2018 года составлял 38,2%. Аналитики объясняют рост трат на еду тем, что продовольственная инфляция опережает рост реальных доходов населения. Эксперты полагают, что такая тенденция сохранится до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Помимо этого, россияне тратят 15,2% дохода на коммунальные услуги, 9,7% — на одежду, 6,6% — на здравоохранение. Среди других трат — выплаты процентов по кредитам, бытовые товары и развлечения. У 43% опрошенных нет каких-либо сбережений. В 2018 году об отсутствии сбережений заявляли 41% опрошенных.