Эксперты ожидают снижения годовой инфляции до 4%

Росстат сообщил о дефляции на российском потребительском рынке, передает РБК. Цены на прошлой неделе снизились на 0,1%.

В последний раз такой экономический эффект наблюдался только в сентябре 2017 года.

Отмечается, что сильнее всего подешевели огурцы (4%), картофель (3,3%), морковь (3,2%) и лук (2,5%). Сахар подешевел на 1,2%, а подсолнечное масло на 0,3%. Бензин и дизельное топливо наоборот подорожали на 0,1%.

С начала июля инфляция составила 0,2%, а с начала года увеличилась до 2,7%. При этом Росстат сообщал о снижении реальных доходов россиян на 1,3% по итогам первого полугодия.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в комментарии РБК заявила, что цены на плодоовощную категорию товаров падают в связи с новым урожаем и снижением спроса в сезон отпусков. По ее словам, если дефляция сохранится в августе, это поможет инфляции снизиться до 4% по итогам года.

Ранее о возможности снижения годовой инфляции до 4% сообщал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «Интерфакс». Пока официальный прогноз ведомства – инфляция на уровне 4,3% по итогам года.