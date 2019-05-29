Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы жителей России в 2019 году снизятся.

Как передает «Парламентская газета», такое заявление Алексей Кудрин сделал в ходе отчета на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 29 мая.

«Первый квартал показал отрицательные значения​​​. Это никем не прогнозировалось, это не ожидалось, поэтому, конечно, общие показатели года, в котором планировался 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или даже отрицательными», — заявил глава Счетной палаты.

Он пояснил также, что такой прогноз связан с нестабильными темпами экономического роста во всей стране.

20 мая Счетная палата опубликовала доклад, в котором отмечалось, что уже зафиксированное снижение доходов россиян на 2,3% не позволит побороть бедность в России в масштабах, определенных президентским указом.

Ранее глава ВЦИОМ заявил, что снижение рейтинга доверия россиян президенту связано с отсутствием у граждан веры в рост зарплат и благополучие.